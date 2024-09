Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esta noche, a partir de las 21 horas (hora en Dominicana), el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali se vestirá de gala para recibir un enfrentamiento crucial en el Mundial Sub 20 femenino: la selección argentina se medirá contra el equipo de Países Bajos en busca de su primera victoria en el torneo. El partido, que corresponde a la segunda fecha del Grupo F, será dirigido por la árbitra Veronika Bernatskaia de Kirguistán.

